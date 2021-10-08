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Пятница, 8 октября, 2021
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Россиянам рассказали, какие категории населения освобождены от платы за капремонт

Александр Ильин
Россиянам рассказали, какие категории населения освобождены от платы за капремонт

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Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, комментируя повышение стоимости капремонта, пояснил, кто освобождён от этой платы. Об этом сообщает МК.

Так, плата за капремонт не взимается с граждан старше 80 лет, собственников аварийного жилья и домов под снос.

Для многодетный семей, инвалидов и пенсионеров предусмотрена скидка в 50%. 

Крохин отметил, что в некоторых регионах могут существовать льготы и для других категорий населения. 

Напомним, 8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о повышении платы за капремонт не более чем на 25% до 1 января 2022 года.

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