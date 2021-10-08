Россиянам рассказали, какие категории населения освобождены от платы за капремонт

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, комментируя повышение стоимости капремонта, пояснил, кто освобождён от этой платы. Об этом сообщает МК.

Так, плата за капремонт не взимается с граждан старше 80 лет, собственников аварийного жилья и домов под снос.

Для многодетный семей, инвалидов и пенсионеров предусмотрена скидка в 50%.

Крохин отметил, что в некоторых регионах могут существовать льготы и для других категорий населения.

Напомним, 8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о повышении платы за капремонт не более чем на 25% до 1 января 2022 года.