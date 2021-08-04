Россиянам рассказали, где можно отдохнуть без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации

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В туристических агентствах рассказали, куда россияне могут поехать без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Среди доступных направлений как зарубежные страны, так и российские города. Об этом сообщает РИА «Новости».

Самые популярные направления — Абхазия и Албания. Недельный отдых во второй стране обойдется около 43 000 рублей на человека. С этими странами есть прямое авиасообщение. В Черногорию и Доминикану также можно без ПЦР-теста и сертификата. Однако туда прямые рейсы не летают.

— Без дополнительных документов принимают Мексика и Египет. Отдых в Мексике на двоих в отеле четыре звезды обойдется в минимум 161 000 за неделю. В Египет же при таких условиях можно слетать за 107 000 рублей, — говорится в сообщении.

В России можно посетить Калининград и Сахалин. Последний стал настоящий хитом этого летнего сезона благодаря чартерной цепочке.