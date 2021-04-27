Россиянам предложен новый механизм списания долгов

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Займы без процентов или на других льготных условиях для многих становятся привлекательными тем, что дают возможность быстро решить финансовые проблемы самым простым путем. Однако возвращать средства все равно приходится, что в условиях экономической нестабильности, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, чревато для граждан серьезными последствиями.

В связи с этим не так давно в российском законодательстве появился новый механизм, позволяющий запустить процедуру банкротства физических лиц по упрощенной схеме. И уже в середине апреля ее проходят 3,3 тыс. граждан, которым вскоре будет списан долг. Об этом сообщили «Известия» в рамках проекта «Федресурс».

Хотя население еще слабо информировано о возможности внесудебного банкротства, с момента вступления в силу соответствующего закона и до второй декады апреля уже подали заявление 9,4 тыс. человек, желающих, чтобы их долги были списаны. Однако 6,1 тыс. заемщикам было отказано.

Остальным уже списан долг в общей сложности на сумму почти в 214 млн. руб. А в 2021 г. эксперты прогнозируют ее увеличение до 1,15 млрд. руб. Однако таких граждан теоретически может стать гораздо больше, потому что, по оценкам специалистов, в стране их проживает около 3 млн., и все имеют право на упрощенную внесудебную процедуру.

Пока же только в марте этого года появились первые закрытые дела, и долг «прощен» 612 россиянам. Напомним, что освобождение граждан от их долгов, согласно новому законодательству, возможно не чаще, чем 1 раз в 10 лет. Кроме этого статус банкрота затруднит получение новых займов, так как банки будут относиться к таким людям с недоверием. Поэтому большинство должников, взвешивая все «за» и «против», обычно стремятся к реструктуризации или ищут другие пути решения конфликтов с кредитными организациями.

Эта тенденция, как сообщают те же «Известия», характерна для большинства крупных банков: здесь не фиксируют большого роста личных дефолтов среди своих клиентов. Например, в том же Росбанке из 6 тыс. физических лиц, решающих проблемы с задолженностью, только 22 подали заявление на банкротство по упрощенной схеме.

Насколько процедура списания долгов станет популярной среди населения — покажет время. Однако даже сейчас специалисты рекомендуют брать кредиты только в тех случаях, когда нагрузка по всем выплатам на личный или семейный бюджет составляет не более 25%.