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Четверг, 30 сентября, 2021
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Россиянам предложат заплатить три налога раньше

7info7
Россиянам предложат заплатить три налога раньше
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

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Россиянам предлагают раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги. Речь идет о переносе сроков с декабря на сентябрь. Как выяснили «Известия», такой проект законодательного собрания Владимирской области Госдума планирует рассмотреть в октябре.

Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков — физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Это приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств, — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Информацию о включении законопроекта в повестку работы парламента в октябре подтвердили «Известиям» в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Налог стабильности: сроки оплаты трех сборов с физлиц хотят перенести

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