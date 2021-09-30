Россиянам предложат заплатить три налога раньше

Россиянам предлагают раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги. Речь идет о переносе сроков с декабря на сентябрь. Как выяснили «Известия», такой проект законодательного собрания Владимирской области Госдума планирует рассмотреть в октябре.
Информацию о включении законопроекта в повестку работы парламента в октябре подтвердили «Известиям» в комитете Госдумы по бюджету и налогам.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Налог стабильности: сроки оплаты трех сборов с физлиц хотят перенести