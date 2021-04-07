Россиянам могут начать возвращать до 52 тыс. руб. со взносов на негосударственную пенсию

Центробанк концептуально поддержал инициативу пенсионных саморегулируемых организаций по увеличению налоговых льгот для граждан. Это следует из письма (есть в распоряжении «Известий») зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

Как уже писали «Известия», Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в течение последнего года неоднократно обращались в ЦБ с предложением ввести отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с тем, который существует для граждан, вкладывающих деньги в ИИС-1. По мнению авторов инициативы, это могло бы мотивировать граждан самостоятельно копить на будущее в рамках Негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Пенсионные СРО предложили регулятору рассмотреть вариант увеличения лимита, с которого рассчитывается вычет, до 400 тыс. рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты). Сумма выбрана неслучайно: именно она является максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тыс. рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в ИИС самого востребованного первого типа.

Как указывается в ответном письме зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, «предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений».

В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана, — указывается в письме Центробанка.

При этом, подчеркивается в документе, конкретные условия реализации инициативы требуют дополнительной проработки с привлечением всех заинтересованных сторон.

Соответствующие предложения будут представлены саморегулируемым организациям негосударственных пенсионных фондов после завершения внутреннего обсуждения данного вопроса в Банке России, — сообщил регулятор.

Если предложения пенсионных СРО будут приняты, то россияне, которые самостоятельно копят на пенсию в рамках НПО, смогут возвращать ежегодно со своих взносов до 52 тыс. рублей.

По оценке Национального рейтингового агентства, на обеспечение пенсионного налогового вычета по аналогии с ИИС-1 потребуется 25,7 млрд рублей расходов бюджета ежегодно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Льготный момент: ЦБ поддержал идею пенсионного налогового вычета