Россиян предупредили о финансовых пирамидах в виде игр

В России появились финансовые пирамиды нового типа, как пояснили в Центральном Банке, они действуют под видом онлайн-игр, пишет РБК.

По словам руководителя департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, чаще всего злоумышленники работают с криптовалютой.

В связи с тем, что они используют развлекательную форму, в мошенническую схему могут быть вовлечены молодые люди и даже дети.

Как стало известно, игровые пирамиды используют технологию NFT – покупку за криптовалюту невзаимозаменяемых криптографических токенов. Это дает возможность участникам и организаторам сохранять анонимность.

Лях отметил, что участник игрового экономического проекта может выводить средства, покупать персонажей, виртуальную недвижимость, которые приносить доход. Однако для получения вознаграждения или выигрыша о приводить в проект новых игроков.

«Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас», — объяснил Лях.

Одним из первых популярных проектов в области NFT-игр стал CryptoKitties, созданный на основе криптовалюты Etherium.