Россиян попросили воздержаться от поездок в другие регионы. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства во главе с президентом Владимиром Путиным 20 октября.

По её словам, это позволит снизить распространение коронавируса в стране и уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Голикова также напомнила о необходимости соблюдать массовый режим, дезинфицировать транспорт.

Ранее стало известно, что в России нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Россиянам обещают сохранить заработную плату. Такую инициативу Татьяны Голиковой поддержал глава государства.