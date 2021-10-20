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Среда, 20 октября, 2021
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Россиян попросили воздержаться от поездок в другие регионы

7info7

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Россиян попросили воздержаться от поездок в другие регионы. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства во главе с президентом Владимиром Путиным 20 октября.

По её словам, это позволит снизить распространение коронавируса в стране и уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Голикова также напомнила о необходимости соблюдать массовый режим, дезинфицировать транспорт.

Ранее стало известно, что в России нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Россиянам обещают сохранить заработную плату. Такую инициативу Татьяны Голиковой поддержал глава государства.

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