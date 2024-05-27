Понедельник, 27 мая, 2024

Российские войска проводят мощную артподготовку в приграничье Сумской области

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Минобороны РФ

Вооружённые силы РФ проводят мощную артподготовку в приграничье Сумской области, сообщает утром 27 мая телеграм-канал «Военное дело».

Украинцы ожидают наступление российских штурмовых групп в районе Великой Писаревки.

Также нанесен авиационный удар по посёлку Хотень в Сумской области. Там, предположительно, располагались позиции украинской артиллерии и станции контрбатарейной борьбы. Посёлок находится в 10 километрах от границы с Курской областью.

Информация неофициальная, точные данные сообщает министерство обороны России в своих сводках.

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