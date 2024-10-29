В Харькове нанесены точечные ракетные удары по объектам, где базировались украинские военные и иностранные наемники, сообщает aif.ru со ссылкой на местные источники.

Удар пришелся на бывшую академию МВД, переоборудованную под штаб ВСУ, где, как сообщается, также находились казармы для иностранных специалистов и наемников.

По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, ракеты нанесли удары по административному зданию и бывшим казармам, что привело к серьезным потерям. Погибшие и раненые среди украинских военных и иностранцев были эвакуированы, территорию оцепили спецслужбы.

Военный эксперт Геннадий Алёхин отметил, что близость Харькова к линии фронта делает его одной из целей для точечных ударов по украинским военным объектам.