Среда, 18 января, 2023
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Российский хоккеист Иван Проворов отказался тренироваться в форме с ЛГБТ-символикой

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Иван Проворов, фото: nhl.com

Российский хоккеист Иван Проворов, играющий за клуб НХЛ «Филадельфия», в среду отказался выходить на предматчевую раскатку в форме с изображением ЛГБТ-символики. Об этом сообщает ТАСС.

Сам спортсмен объяснил нежелание выйти на лёд в такой форме религиозными убеждениями. Проворов отметил, что уважает выбор каждого, его выбор — оставаться верным себе, своей религии.

Игра с «Анахаймом» завершилась победой «Филадельфии» со счётом 5:2. 26-летний россиянин, выступающий на позиции защитника, голевыми действиями не отметился.

В текущем сезоне Проворов забросил 2 шайбы и отдал 13 голевых передач в 45 матчах.

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