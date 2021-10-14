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Четверг, 14 октября, 2021
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Российских школьников хотят проверить на склонность к насилию

7info7

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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений считает необходимым принять новые меры по усилению контроля за молодежной и подростковой средой. Одной из них могут стать социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность учащихся к насильственным действиям. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что, благодаря мерам профилактики, за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти в два раза. Однако остается актуальной проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учащихся и педагогов образовательных организаций.

С учетом изложенного правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила рекомендовать Минобрнауки России разработать учебно-методические материалы по теме «Методика проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в РФ, — говорится в документе.

О проведенной работе министерство должно проинформировать правительственную комиссию до 15 января 2022 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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