Российских школьников хотят проверить на склонность к насилию

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений считает необходимым принять новые меры по усилению контроля за молодежной и подростковой средой. Одной из них могут стать социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность учащихся к насильственным действиям. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
В нем отмечается, что, благодаря мерам профилактики, за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти в два раза. Однако остается актуальной проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учащихся и педагогов образовательных организаций.
О проведенной работе министерство должно проинформировать правительственную комиссию до 15 января 2022 года.
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