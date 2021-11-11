Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах

Российских автомобилистов ожидает ужесточение наказания за нарушение ПДД. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект нового КоАП.

В первую очередь нововведения коснутся водителей, нарушающих правила повторно. За неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерами автомобилистам может грозить штраф 5 тысяч рублей и лишение прав на срок до 3 месяцев.

Если водитель не в первый раз попадётся полицейским с излишней тонировкой, ему придётся заплатить штраф в 3 тысяч рублей. Сейчас санкция подразумевает штраф в 500 рублей.

Ужесточат наказание и за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться. Нарушителям грозит до трёх лет лишения прав и штраф в 40 тысяч.

Напомним, новый проект КоАП сейчас находится в состоянии доработки.