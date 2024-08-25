Российские Вооруженные Силы продолжают успешно отражать попытки наступления ВСУ на российскую территорию, сообщает 25 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север», при поддержке армейской авиации и артиллерии, отбили атаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное.

В том числе были сорваны попытки атак в направлениях населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Потери ВСУ составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля.

Российские войска продолжают проводить разведывательно-поисковые операции для обнаружения и нейтрализации диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь территории России. Авиационные удары и артиллерийский огонь нанесли значительный урон живой силе и технике 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также подразделений нацгвардии и охраны.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и техники резервов ВСУ. В результате за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, включая танк, боевые машины пехоты и другие военные средства.

С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты и множество других единиц военной техники и оборудования.