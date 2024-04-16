Вторник, 16 апреля, 2024

Российские войска нанесли удар по складу ж/д станции в городе Умань

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Минобороны РФ

В полночь российская армия нанесла удар по складу железнодорожной станции в городе Умань Черкасской области Украины. Об этом, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, сообщает РИА Новости.

По информации подполья, в городе находится крупная перевалочная база, куда ежедневно прибывают фуры с грузами из Винницы.

Также замечена перевозка танков и другой военной техники — от 3 до 100 единиц в сутки, а «пару недель назад более 20 катеров и много лодок».

Агентство опубликовало видео с колонной военных автомобилей.

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