Воскресенье, 26 мая, 2024

Российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Ночью 26 мая российские войска нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщает телеграм-канал «Военное дело». Официальная информация Минобороны РФ пока не появилась.

По данным источника, для атаки использовались три ракеты «Кинжал», крылатые ракеты и дроны-камикадзе «Герань».

По информации украинских источников, аэродром оказался полностью обесточен и получил критический урон. Поражена подстанция возле авиабазы. Также уничтожены несколько точек ПВО ВСУ.

Сообщается, что на атакованном аэродроме базировались Су-24М, способные запускать иностранные ракеты Storm Shadow, кроме того, туда должны были прибыть истребители F-16.

Ещё одна важная информация от телеграм-канала: Зеленский требует от генштаба ВСУ начать встречное контрнаступление в Харьковской области. Его цель — вернуть утраченные территории любыми средствами. Это нужно для западных партнёров, потерявших веру в способность ВСУ добиться успехов на поле боя.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанские власти пытаются справиться с проблемой безнадзорных животных

Три человека погибли при столкновении мотоциклов в Татарстане

Главе СК доложат об изнасиловании школьницы в Московской области

Бастрыкину доложат о смерти девушки в больнице

В Рязани скорая помощь не могла проехать из-за припаркованного автомобиля

У Рязани-1 нетрезвая женщина упала на дорогу

Рязанцы сообщили об «удручающем» состоянии пляжа в Солотче

В Рязани к нетрезвым родителям с ребёнком вызвали полицию, скорую и пожарных

«Мою кровать исследовали 15 магов и колдунов»: Эвелина Блёданс рассказала об интересе к эзотерике

Эксперты рассказали, как майские заморозки повлияют на стоимость ягод

Рязанец отсудил у МВД компенсацию за незаконно эвакуированный автомобиль

В воскресенье в Рязанской области ожидается 27 градусов тепла

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанские власти пытаются справиться с проблемой безнадзорных животных

Акценты
Сообщения о людях, покусанных собаками, часто попадают в новостные ленты большинства отечественных СМИ.

Три человека погибли при столкновении мотоциклов в Татарстане

Новости мира
Авария произошла днём 25 мая у города Иннополис. Столкнулись два мотоцикла BMW.

Главе СК доложат об изнасиловании школьницы в Московской области

Новости мира
В социальных медиа сообщается, что в одном из населенных пунктов городского округа Мытищи мужчина начал угрожать школьнице, а после затащил в машину, где изнасиловал.

Бастрыкину доложат о смерти девушки в больнице

Новости мира
Она была направлена в столицу из Уфы для проведения планового хирургического вмешательства, однако произошли осложнения и девушка скончалась.

В Рязани скорая помощь не могла проехать из-за припаркованного автомобиля

Новости Рязани
На улице Зубковой в Рязани скорая помощь не могла проехать из-за припаркованного автомобиля. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».