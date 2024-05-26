Российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов

Ночью 26 мая российские войска нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщает телеграм-канал «Военное дело». Официальная информация Минобороны РФ пока не появилась.

По данным источника, для атаки использовались три ракеты «Кинжал», крылатые ракеты и дроны-камикадзе «Герань».

По информации украинских источников, аэродром оказался полностью обесточен и получил критический урон. Поражена подстанция возле авиабазы. Также уничтожены несколько точек ПВО ВСУ.

Сообщается, что на атакованном аэродроме базировались Су-24М, способные запускать иностранные ракеты Storm Shadow, кроме того, туда должны были прибыть истребители F-16.

Ещё одна важная информация от телеграм-канала: Зеленский требует от генштаба ВСУ начать встречное контрнаступление в Харьковской области. Его цель — вернуть утраченные территории любыми средствами. Это нужно для западных партнёров, потерявших веру в способность ВСУ добиться успехов на поле боя.