Российские военные нашли в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона

Бойцы российской группировки войск «Север» встретили в курском селе Гуево, освобожденном накануне, иеромонаха Симеона, сообщил РИА Новости один из военных.
В августе появилась информация, что настоятель Богородице-Рождественского храма решил остаться на захваченной ВСУ территории, его судьба оставалась неизвестной.
Священнослужитель отметил, что будет находится в Гуево до тех пор, пока противника не отодвинут на безопасное расстояние. Симеон помогает местным жителям, несмотря на обстрелы.
Военнослужащий пожелал иеромонаху здоровья.