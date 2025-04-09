Российские военные нашли в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона

Бойцы российской группировки войск «Север» встретили в курском селе Гуево, освобожденном накануне, иеромонаха Симеона, сообщил РИА Новости один из военных.

В августе появилась информация, что настоятель Богородице-Рождественского храма решил остаться на захваченной ВСУ территории, его судьба оставалась неизвестной.

«Ребята попытались его эвакуировать, вывезти, но сам отец Симеон отказался. Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца», — пояснил боец.

Священнослужитель отметил, что будет находится в Гуево до тех пор, пока противника не отодвинут на безопасное расстояние. Симеон помогает местным жителям, несмотря на обстрелы.

«Кормит, укрепляет духом, хоронит трупы, причем и трупы противника, осуществляет эвакуацию», — уточнил собеседник агентства. Реклама

Военнослужащий пожелал иеромонаху здоровья.