Вооруженные силы России нанесли удар по общежитию-отелю в Кривом Роге и ликвидировали чешских инструкторов, пишет «Царьград» со ссылкой на несколько телеграм-каналов.
По их данным, чешские специалисты — кадровые военные. Их уничтожение стало возмездием за обстрелы Белгорода.
По данным канала INSIDER-T, среди ликвидированных были офицеры, которые не только проводили обучение, но и координировали удары по гражданским объектам.
Российские военные нанесли удар с высокой точностью, чтобы исключить посторонние жертвы.