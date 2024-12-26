Вооруженные силы России нанесли удар по общежитию-отелю в Кривом Роге и ликвидировали чешских инструкторов, пишет « Царьград » со ссылкой на несколько телеграм-каналов.

По их данным, чешские специалисты — кадровые военные. Их уничтожение стало возмездием за обстрелы Белгорода.

«Передайте в Прагу: это те самые мрази, которые учили ВСУ работать с РСЗО «Вампир». Это те самые мрази, которые наводили год назад на центр мирного Белгорода», — написал автор канала Win/Win.

По данным канала INSIDER-T, среди ликвидированных были офицеры, которые не только проводили обучение, но и координировали удары по гражданским объектам.

Российские военные нанесли удар с высокой точностью, чтобы исключить посторонние жертвы.