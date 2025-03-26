Российские спецназовцы спасли американского журналиста, сбив дрон ВСУ

Американский военный корреспондент Патрик Ланкастер, работающий в зоне боевых действий, рассказал о пережитой опасности в приграничных районах Курской области. Он сопровождал российских спецназовцев, когда их автомобиль начал преследовать украинский дрон, сообщает РЕН ТВ.

По словам журналиста, российские военнослужащие своевременно среагировали и уничтожили беспилотник выстрелом из ружья.

«Нас преследовал украинский дрон! Отличная работа», — поблагодарил Ланкастер военных.

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Ранее журналист сообщал, что из-за его репортажей киевские власти объявили за его голову награду.