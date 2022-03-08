Российские ритейлеры косметики начали заменять иностранные бренды отечественными, пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов.

- Реклама -

На 90% продукция российских производителей состоит из импортных компонентов. В стране производится только спирт. Поэтому встал вопрос их замены. Производители начали переориентироваться на Китай.

В то же время иностранцы пока не объявляли о приостановке поставок сырья.

По качеству российская косметика, по мнению экспертов, не уступает импортной, и нынешняя ситуация открывает новые возможности для производителей из РФ.