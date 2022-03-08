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Вторник, 8 марта, 2022

Российские ритейлеры косметики начали заменять иностранные бренды отечественными

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Российские ритейлеры косметики начали заменять иностранные бренды отечественными

7info
Автор: Vecherovskaya - собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55654484

Российские ритейлеры косметики начали заменять иностранные бренды отечественными, пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов.

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На 90% продукция российских производителей состоит из импортных компонентов. В стране производится только спирт. Поэтому встал вопрос их замены. Производители начали переориентироваться на Китай.

В то же время иностранцы пока не объявляли о приостановке поставок сырья.

По качеству российская косметика, по мнению экспертов, не уступает импортной, и нынешняя ситуация открывает новые возможности для производителей из РФ.

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