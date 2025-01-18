Российские ракеты «выключили» в Киеве свет и воду

Сегодня утром российские ракетные удары накрыли Киев, вызвав серьезные разрушения. В результате взрывов в нескольких районах украинской столицы прекратились водоснабжение и подача электроэнергии. Город погрузился во тьму еще до рассвета, однако в разных местах возникли пожары, сообщает aif.ru.

Проблемы с водоснабжением

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил возникновение серьезных перебоев с водоснабжением. Украинские СМИ и очевидцы сообщают, что в местах, где произошли взрывы, на улицах образовались огромные лужи, а вода течет настоящими реками. Многие киевляне отмечают, что ничего подобного не видели даже в период весенних паводков.

Особенно пострадал Шевченковский район, где водопровод был серьезно поврежден. Сообщается, что взрывы произошли рядом со станцией метрополитена, где вспыхнул пожар. Учитывая, что первые удары были нанесены около пяти часов утра, на улицах в этот момент практически не было гражданских, а метро еще не работало.

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По словам мэра Кличко, удары связаны с действиями украинской системы ПВО. Он заявил, что все российские дроны были сбиты, а на землю упали только обломки, вызвавшие, по его словам, «незначительные повреждения». Однако через час последовал повторный массированный удар, на который украинская ПВО не смогла ответить. Российские ракеты нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, производящим оружие и боеприпасы для ВСУ.

Взрывы в других областях

Помимо Киева, мощные удары зафиксированы в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской и Кировоградской областях. Характер повреждений в этих регионах пока не уточняется, но отмечается, что российские ударные дроны часто совершают налеты на эти территории.

Сегодня ракетные удары обошли стороной Одессу, которая ранее подвергалась серьезным атакам с использованием «Кинжалов», «Калибров» и других средств. На этот раз Одесса, как и ее районы Молдаванка и Пересыпь, избежала разрушений, словно получив своеобразный «выходной».