Российские ПВО за ночь уничтожили 78 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 78 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны.

По данным Минобороны, удары были предотвращены:

32 дрона — в Воронежской области,

Реклама

19 дронов — в Саратовской области,

17 дронов — в Курской области,

6 дронов — в Белгородской области,

2 дрона — в Липецкой области,

По 1 дрону — в Ростовской и Тамбовской областях.

Вечером 27 марта мониторинговые каналы сообщали о возможной опасности прилётов БПЛА в Рязанскую область. В приложении МЧС России жители Рязани предупреждений не получали.

К счастью, рязанцы провели прошедшую ночь спокойно.