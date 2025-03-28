Российские ПВО за ночь уничтожили 78 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 78 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны.
По данным Минобороны, удары были предотвращены:
32 дрона — в Воронежской области,
19 дронов — в Саратовской области,
17 дронов — в Курской области,
6 дронов — в Белгородской области,
2 дрона — в Липецкой области,
По 1 дрону — в Ростовской и Тамбовской областях.
Вечером 27 марта мониторинговые каналы сообщали о возможной опасности прилётов БПЛА в Рязанскую область. В приложении МЧС России жители Рязани предупреждений не получали.
К счастью, рязанцы провели прошедшую ночь спокойно.