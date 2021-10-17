Российские киберспортсмены выиграли главный мировой турнир по Dota 2 и получили $18 млн

Российская команда Team Spirit одержала победу на The International 10 — крупнейшем киберспортивном турнире по компьютерной игре Dota 2. Об этом сообщают РИА Новости.

Team Spirit сражались в финале с китайской командой PSG.LGD и смогли вырваться вперёд со счётом 3:2, став победителями турнира. Выигрыш киберспортсменов составил 18,3 млн долларов.

Участниками Team Spirit являются игроки Ярослав Найденов (участвует под ником Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo), Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). Тренер команды — Айрат Газиев (Silent).

За финалом турнира наблюдало около миллиона россиян на YouTube и Twitch.

Отмечается, что это первая победа российской команды на The International.