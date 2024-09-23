Понедельник, 23 сентября, 2024

Россиянкам рассказали, где найти самого щедрого жениха

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

Аналитики из ювелирного бренда Sokolov проанализировали средние расходы на покупку обручальных колец в летние месяцы 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Наиболее щедрыми мужчинами оказались жители Москвы, где средняя стоимость чека достигла 28 988 рублей, что на 42% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Санкт-Петербург занял вторую позицию с показателем в 24 988 рублей, увеличившийся на 36%. Самарцы потратили на обручальные кольца в среднем 24 937 рублей, что представляет собой рост в 117%.

Замыкают пятерку лидеров покупатели из Казани и Воронежа, где средние траты составили 23 и 22 тысячи рублей соответственно.

В целом, объем продаж как обручальных, так и помолвочных колец в России в летние месяцы 2024 года увеличился на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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