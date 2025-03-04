Россиянин выжил после нападения акулы-людоеда в Египте

Москвич Михаил Зорькин рассказал в интервью « АиФ », как в 2008 году выжил после нападения акулы-людоеда в Египте.

Мужчина поехал с женой отдыхать в Шарм-Эль-Шейх. Туроператоры не предупреждали их, что в Красном море есть акулы.

«Я плавал и плавал. Вдруг чувствую, что меня кто-то схватил. Моя нога как будто попала в капкан. Мне было не больно, скорее, неожиданно. Кругом чистое море, и вдруг происходит что-то странное. Я повернулся и увидел, что на ноге висит огромная рыбина», — пояснил Зорькин.

Акула длиной полтора метра пыталась тянуть его вниз. Мужчина сопротивлялся и бил ее по морде. Хищница отпустила его, только когда откусила ногу. После этого она уплыла, но могла вскоре вернуться за своей «добычей».

«Мне повезло, что в метрах 100 плавали ребята на лодке. Они заметили меня и подплыли. Я переполз к ним. Акула откусила ногу от колена. Повезло, что ребята были рядом, до понтона я бы не доплыл», — добавил Михаил. Реклама

Сначала его прооперировали в Египте, но с нарушениями. В столице мужчину госпитализировали в ГКБ № 64. Ему сделали еще одну операцию, удалили все лишнее, подобрали правильный антибиотик.

Затем Зорькину подобрали протез. Он признался, что его больше не тянет в Египет после случившегося.