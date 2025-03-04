Россиянин выжил после нападения акулы-людоеда в Египте

Москвич Михаил Зорькин рассказал в интервью «АиФ», как в 2008 году выжил после нападения акулы-людоеда в Египте.
Мужчина поехал с женой отдыхать в Шарм-Эль-Шейх. Туроператоры не предупреждали их, что в Красном море есть акулы.
Акула длиной полтора метра пыталась тянуть его вниз. Мужчина сопротивлялся и бил ее по морде. Хищница отпустила его, только когда откусила ногу. После этого она уплыла, но могла вскоре вернуться за своей «добычей».
Сначала его прооперировали в Египте, но с нарушениями. В столице мужчину госпитализировали в ГКБ № 64. Ему сделали еще одну операцию, удалили все лишнее, подобрали правильный антибиотик.
Затем Зорькину подобрали протез. Он признался, что его больше не тянет в Египет после случившегося.