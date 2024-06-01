Россиянин шлепнул 11-летнюю девочку и обвинил в этом самого ребенка

Житель Новороссийска шлепнул по пятой точке 11-летнюю девочку и теперь пытается избежать ответственности, пишет SHOT.
Это произошло в лифте, где мужчина находился с ребенком и ее 16-летней сестрой. Во время поездки он делал им комплименты.
Сестры уже выходили из лифта, как вдруг извращенец потрогал одну из них. Он преследовал их до двери, пока те не забежали домой.
Позднее выяснилось, что мужчина нанял адвоката и требует доказать, что девочка действительно выглядит на 11 лет, а ее физическое развитие соответствует возрасту.