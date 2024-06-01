Россиянин шлепнул 11-летнюю девочку и обвинил в этом самого ребенка

Житель Новороссийска шлепнул по пятой точке 11-летнюю девочку и теперь пытается избежать ответственности, пишет SHOT.

Это произошло в лифте, где мужчина находился с ребенком и ее 16-летней сестрой. Во время поездки он делал им комплименты.

«Че стоите, кого ждете, красотки?» – сказал мужчина.

Сестры уже выходили из лифта, как вдруг извращенец потрогал одну из них. Он преследовал их до двери, пока те не забежали домой.

Позднее выяснилось, что мужчина нанял адвоката и требует доказать, что девочка действительно выглядит на 11 лет, а ее физическое развитие соответствует возрасту.