Татьяна Проводина

Россияне рассказали об идеальном летнем выходном

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Россияне рассказали об идеальном летнем выходном.

Портал SuperJob спросил жителей страны, какие занятия ассоциируются у жителей страны с идеальным выходным днём.

Большинство россиян – 23% опрошенных – назвали идеальным занятием для выходного выезд на природу. Почти каждый пятый житель России – 19% респондентов – рассказали, что выходной день хорошо занять спортом или активным отдыхом.

По 17% жителей России предпочитают уделить время семье или отправиться на прогулку.

13% россиян говорили о простом отдыхе, а 11% – о хорошем сне. По 8% респондентов рассказали об общении с друзьями и чтении, а по 6% занимаются домашними делами и посещают культурные мероприятия.

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