Четверг, 3 октября, 2024

Россиянам рассказали, как разбогатеть в период высокой ставки ЦБ

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

У россиян есть возможность приумножить свои накопления в период действия повышенной ставки Центробанка. Для этого нужно оформить банковский вклад, объяснила изданию «Газета.ru» сенатор Ольга Епифанова.

В настоящее время ставки по вкладам существенно выше инфляции. Поэтому банковские вклады становятся отличным инструментом не только для сбережения, но и умножения денег.

Епифанова рекомендует россиянам для максимальной надёжности делить накопления на несколько вкладов, каждый – до 1,4 млн руб. Всё дело в том, что эти суммы страхует государство. Также перед оформлением вклада важно ознакомиться с условиями, которые предоставляет банк.

Зафиксировать повышенную доходность на более долгий срок можно при помощи программы инвестиционно-накопительного страхования жизни, добавила сенатор. Но в такие программы лучше лучше вложить те средства, которые вы не планируете использоваться в ближайшее время.

Напомним, в начале сентября ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 18 до 19%. Не исключено, что уже на следующем заседании совета директоров Центробанка ключевую ставку повысят ещё раз.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Когда дадут отопление, рассказала эксперт Дураева

Прокуратура установила нарушения при содержании мест для сбора ТКО в Борках

Харатьян исполнит песни Жукова в драмеди «ВИА «Васильки»»

На Земле начинается трёхдневная мощная магнитная буря

Жители улицы Новоселов пожаловались на пьяную компанию, которая больше недели живет на улице

В Спасском районе потушили три очага возгорания

Стала известна причина смерти 42-летнего актёра Алексея Облакова

63-летняя женщина пострадала в аварии в Спас-Клепиках

На видео попал момент жесткого ДТП с двумя детьми в Нижневартовске

Российская спортсменка столкнулась со своими страхами в шоу «Игры без границ»

За причинение смерти по неосторожности в Рязани перед судом предстанет индивидуальный предприниматель

Куда обращаться по вопросам отопления, рассказала мэрия Рязани