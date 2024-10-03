Россиянам рассказали, как разбогатеть в период высокой ставки ЦБ

У россиян есть возможность приумножить свои накопления в период действия повышенной ставки Центробанка. Для этого нужно оформить банковский вклад, объяснила изданию «Газета.ru» сенатор Ольга Епифанова.

В настоящее время ставки по вкладам существенно выше инфляции. Поэтому банковские вклады становятся отличным инструментом не только для сбережения, но и умножения денег.

Епифанова рекомендует россиянам для максимальной надёжности делить накопления на несколько вкладов, каждый – до 1,4 млн руб. Всё дело в том, что эти суммы страхует государство. Также перед оформлением вклада важно ознакомиться с условиями, которые предоставляет банк.

Зафиксировать повышенную доходность на более долгий срок можно при помощи программы инвестиционно-накопительного страхования жизни, добавила сенатор. Но в такие программы лучше лучше вложить те средства, которые вы не планируете использоваться в ближайшее время.

Напомним, в начале сентября ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 18 до 19%. Не исключено, что уже на следующем заседании совета директоров Центробанка ключевую ставку повысят ещё раз.