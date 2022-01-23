Россиянам напомнили, кто получит право на пенсию в этом году

В 2022 году страховую пенсию по старости начнут получать мужчины и женщины, достигшие возраста 61,5 и 56,5 года соответственно. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

С 2019 года в России идёт поэтапное повышение пенсионного возраста. Ежегодно «шаг» составляет полгода-год. К 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Требуемый для назначения пенсии страховой стаж в этом году составляет 13 лет, количество пенсионных коэффициентов не должно быть меньше 23,4 балла.

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Финогенова также напомнила, что с января этого года введён беззаявительный порядок назначения страховых пенсий. Чтобы она была назначена автоматически, своё согласие ПФР можно подтвердить через Госуслуги.