Россиянам напомнили, как отдыхаем 12 июня и кому придётся выйти на работу в праздничные дни

С 1992 года 12 июня отмечается День России. До 2002 года торжество носило другое название — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. День России — праздничный день, поэтому наступят длинные выходные.

В этом году 12 июня выпадает на понедельник. Поэтому большинство россиян будут отдыхать с 10 по 12 июня (с субботы по понедельник).

Но некоторых жителей Российской Федерации в праздничные дни вызовут на работу. В первую очередь, речь идёт о сотрудниках производств, где технологические процессы осуществляются непрерывно. Также в праздники работает скорая медицинская помощь, полиция и другие оперативные службы.