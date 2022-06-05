Россиянам для комфортной жизни на пенсии нужно 4-5 млн рублей

Исследование провела компания Anderida Financial Group, – пишет РИА Новости. Свыше 70% жителей страны считают, что к пенсии нужно накопить сумму, которая сможет поддерживать привычный образ жизни.

Примерно 10% сказали, что делать сбережения необязательно: на пенсию прожить реально. Ещё 20% рассчитывают на помощь детей и внуков. Половина из тех, кто планирует рассчитывать на свои сбережения, хотят к выходу на пенсию обзавестись финподушкой в 4-5 млн рублей.

При этом только каждый девятый россиянин регулярно откладывает на пенсию. Отмечается, что эта цифра с 2020 года выросла на 2 процентных пункта. Половина жителей России каждый месяц отчисляет на старость 7-10% от зарплаты. Сумма составляет от 6 до 15 тысяч рублей, – подсчитали исследователи.