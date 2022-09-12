Россиян предупредили об опасностях наступившего ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий будет влиять на нас с 10 сентября по 2 октября 2022 года. В этот раз ретроградность планеты будет иметь особое влияние на несколько сфер: информационную и коммуникационную. В связи с этим астрологи предупреждают россиян: возможны конфликты, недопонимания, также могут возникнуть ситуации, когда появившаяся информация будет трактоваться неверно.

Нужно быть готовым к тому, что вас могут не понять друзья, близкие, скорее всего, обратятся к вам с неожиданными просьбами, отказаться от исполнения которых не получится. На работе также возможны проблемы. Общий язык будет тяжело найти с начальством. Чтобы преодолеть кризисные моменты, постарайтесь слушать своих коллег.

В период ретроградности Меркурия будут удачные дни: 25, 26, 27 сентября. В это время Меркурий встречается с Венерой, которая оборачивает на своем пути все в лучшую сторону. В эти дни мы можем получить приятные новости или сгладить эффект образовавшихся проблем.