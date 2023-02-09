Россиян предупредили об опасности оплаты товаров по QR-коду

Мошенники начали использовать метод оплаты товаров в сети по QR-кодам для похищения денег с карт россиян. Об опасности рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

Аферисты пытаются завладеть персональными данными граждан через фейковые коды. Таким образом они могут получить доступ к банковским картам своих жертв.

В QR-коде может быть прошит номер счёта подставной фирмы, ИМ или самозанятого. Код может оказаться также фишинговой ссылкой, при переходе по которой можно поймать вирус. Или можно оказаться на подменном сайте, похожем на ресурс респектабельного продавца.

Мошенники провоцируют граждан на совершение невозвратного платежа или получают доступ к данным банковской карты, некоторое время переводя небольшие суммы, – объяснил эксперт.

Злоумышленники привлекают внимание своих жертв, устраивая лотереи, распродажи, якобы госпрограммами поддержки граждан и другими схемами.

Александр Хаминский: «Не поддавайтесь на такие уговоры посторонних лиц на неизвестных сайтах. Бесплатный сыр только в мышеловке. Ничего не покупайте у неизвестных продавцов, особенно если расчёт происходит неконтролируемым способом»

Специалист отметил, что купить хороший товар за четверть или половину цены можно лишь в сказке; реальности за такими предложениями почти всегда стоят аферисты.