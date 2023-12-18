Россиян хотят обязать устанавливать газоанализаторы в квартирах

В Госдуме предложили установить в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа, сообщает ПРАЙМ.

По мнению авторов проекта, это поможет снизить число аварий из-за устаревшего газового оборудования. Оплачивать установку приборов хотят обязать и так небогатых россиян, включив стоимость в тарифы ЖКУ.

Стоимость газоанализатора — от 3,5 до 5 тысяч рублей. Для многих семей это большие деньги. Депутаты предложили устанавливать счетчики за счет взносов на капитальный ремонт.

С этой инициативой не согласна заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. По её мнению, в результате не получится быстро оборудовать приборами все многоквартирные дома.

Сазанова предлагает обязать жильцов установить газоанализаторы за свой счёт, а затем выплачивать им компенсации из взносов на капитальный ремонт, например, путем перерасчета.

Даже если это приведет к удорожанию коммунальных услуг, выгоды от предотвращения взрывов и их последствий гораздо важнее, заключает специалист.