Российские войска активизировали наступательные действия на Донбассе, продвигаясь на трёх ключевых направлениях: Запорожском, Южнодонецком и Кураховском. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на информацию от военкоров и украинских аналитиков.

Запорожское направление

На северо-западе от Работино российские войска продвинулись на 1,5 км, заняв позиции вдоль лесополосы. Также зафиксировано продвижение к северо-западу от Вербового и юго-западу от Новопокровки на 5 км в ширину и 1,2 км в глубину.

Южнодонецкое направление

В районе Золотой Нивы российские манёвренные группы продвигаются на запад и северо-запад. После освобождения Шахтёрского армия продвигается на запад, к стратегическим позициям. Наступательные действия продолжаются севернее Богоявленки и в направлении Трудового.

Кураховское направление

Южнее Измайловки и в районе ЦОФ «Кураховская» российские силы закрепились на участке шириной до 5,58 км и глубиной до 1,8 км. Также наступление зафиксировано в Новодмитровке, где российские группы продвинулись в центральной части и продолжают натиск на запад.

Кроме того, сообщается об активных действиях в Антоновке, где идут стрелковые бои вдоль улиц Гагарина и Набережная. На карте местность отмечена как «серая зона». Южнее Максимильяновки войска достигли балки Долгая на участке шириной до 2,6 км и глубиной до 2,1 км.