Правительство РФ работает над тем, чтобы упростить ввоз иностранных лекарств в страну и процедуру их регистрации, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

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Вопрос был поднят 6 апреля на встрече Мишустина с представителям фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Премьер отметил, что тема волнует жителей страны. Ранее был принят ряд мер, направленных на решение проблемы, в том числе изменены правила закупок лекарств у единственного поставщика. Их можно приобретать в течение 2 лет.

— Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации, — приводит агентство слова главы правительства.

Мишустин заявил, что Россия разрешит ввозить лекарства в иностранной упаковке.