Россия способна решить вопрос с радиационным загрязнением? Экспертное мнение генерального директора ИЭПИ Владимира Слободяна

США, Канада и некоторые страны на севере Европы обеспокоены активностью России в отечественном сегменте Арктики. Москва, вынужденная перестраивать всю свою внешнеэкономическую деятельность, придает особое значение этому региону, который важен не только с точки зрения экономики, но и в плане безопасности страны.

Повышенное внимание к Арктике неожиданно стали проявлять и иностранные экологи. В мае международная экологическая организация Bellona из Норвегии (признана Генпрокуратурой РФ нежелательной) высказала сомнение в том, что Россия сможет самостоятельно решать экологические проблемы в этом регионе. Здесь скопилось немало радиоактивных объектов, в том числе отходы и топливо. Докладчики предупреждают, что могут возникнуть новые ядерные риски, которые ранее не учитывались. Гендиректор Института экологического проектирования и изысканий (АО «ИЭПИ») РФ Владимир Слободян в беседе с tsargrad.tv назвал доклад «хайпом».

По пути развития

Внешнеэкономическая деятельность РФ после начала СВО потребовала основательной перестройки. В этой связи в поле повышенного внимания оказался арктический сегмент нашей страны и его развитие. Взять, к примеру, кратчайший морской путь между Европой и Дальним Востоком – Северный морской путь (СМП). Именно он принял на себя большую часть нагрузки по перевозке и транзиту грузов из Азии в Европу, в основном нефти. В настоящее время Россия планомерно расширяет арктическую транспортную артерию, улучшая её инфраструктуру. И уже в 2024-ом ледокольный флот будет обеспечивать непрерывную навигацию по этому маршруту в течение всего года. С учетом того, что все больше стран проявляют интерес к транспортировке грузов по СМП (в их числе Китай и Индия), у Севморпути есть все шансы стать полноценным мировым торговым путем.

О каком загрязнении говорит Запад?

Докладчиков из Bellona взволновало не экономическое развитие Арктики, а радиоактивные объекты, имеющиеся здесь еще с середины прошлого века. Тогда ядерные сверхдержавы тестировали свое оружие на арктических полигонах, а Советский союз испытал «Царь-бомбу» — мощнейшую водородную бомбу в мире. После этого международное законодательство запретило проводить испытания в космосе, под водой и в воздухе. Эксперты Bellona также напомнили про старые энергоблоки Кольской атомной станции, полигоны для «мирных» взрывов, о большом количестве атомоходов и атомным подлодок, которые затонули или «вышли на пенсию». Вспомнили они и про Губу Андреева, расположенную на полпути между Мурманском и Норвегией, на территории которой находится могильник с отработанным ядерным топливом.

Авторы документа прогнозируют рост ядерных угроз в регионе и практически мировой апокалипсис, по сути, из-за отсутствия там самих себя – западные экологические организации больше не допущены к мониторингу российской Арктики. Без них все экологические антирадиационные проекты будут остановлены, полагают в Bellona.

Слободян: Экологи хайпуют

Как отметил Слободян Владимир Юрьевич, представители Bellona, видимо, считают, что без западных специалистов Россия не в состоянии решать «арктические» вопросы и не занимается ими. По его словам, такие международные организации хайпом зарабатывают.

Здесь нет проблемы, есть только вопрос, который российские специалисты могут решить, считает Владимир Юрьевич Слободян, генеральный директор ИЭПИ. Он уверен, что начинать нужно с комплексных экологических исследований, которые дадут больше эффекта, а затраты сократятся. Возглавляемый им Институт экологического проектирования и изысканий не один год специализируется на таких исследованиях. Как пояснил эксперт, тяжелые изотопы из радиоактивных отходов сами по себе инертны и практически не вступают в реакции с веществами из окружающей среды. К тому же их взвешенные частицы или отложения покоятся на дне, где они и остаются, то есть вне всех пищевых цепочек.

Самая большая опасность исходит от легких газообразных радиоактивных изотопов. И мониторинг воздуха помогает обнаружить места, где возможны радиоактивные утечки. Поэтому, по мнению Владимира Слободяна, нет необходимости в подъеме со дна всех затонувших судов и емкостей с ядерными отходами, тем более что среди них могут быть хорошо загерметизированные. Глава ИЭПИ также предложил молодым ученым и студентам активнее участвовать в арктических экспедициях и оказывать посильную помощь в борьбе с радиационным загрязнением.