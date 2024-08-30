Пятница, 30 августа, 2024

Россия планирует снять ограничения на пенсионные баллы для работающих пенсионеров

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Российские власти рассматривают возможность снятия ограничений по начислению пенсионных баллов для работающих пенсионеров, позволяя им накапливать баллы наравне с трудоспособным населением — до 10 баллов в год. Об этом стало известно из проекта национального проекта «Кадры», вынесенного на заседание профильной комиссии Госсовета 28 августа, сообщают источники РБК.

Сейчас работающие пенсионеры могут получать не более трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в год, независимо от суммы уплаченных страховых взносов. Новый проект предлагает увеличить этот лимит до 10 ИПК, что позволит работающим пенсионерам зарабатывать больше пенсионных баллов и, соответственно, получать большую прибавку к пенсии.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) является ключевым параметром, определяющим размер пенсии в России. Чем больше баллов накапливает человек, тем выше будет его пенсия. В настоящее время для получения 10 ИПК в год необходимо зарабатывать около 185,4 тыс. рублей в месяц. Однако работающие пенсионеры, независимо от их заработка, могут получить максимум три ИПК в год, что существенно ограничивает размер их пенсионных накоплений.

Проект нацпроекта «Кадры», охватывающий период до 2030 года, включает также другие меры по борьбе с дефицитом рабочей силы в России. В общей сложности на эти инициативы планируется потратить почти 1 триллион рублей, причем более 70% средств будут направлены на изменения в федеральное законодательство, касающиеся увеличения ИПК для работающих пенсионеров. Предполагается, что из внебюджетных источников, включая государственный Социальный фонд, на эту инициативу будет выделено около 722 миллиардов рублей до 2030 года.

Планы по снятию ограничений по начислению пенсионных баллов уже вызвали активное обсуждение в обществе. Некоторые эксперты и политики, такие как депутат Ярослав Нилов, давно критикуют существующее ограничение, считая его несправедливым по отношению к работающим пенсионерам.

Повышение лимита ИПК, по мнению экспертов, может стать важным стимулом для пожилых людей оставаться на рынке труда, что особенно актуально в условиях ожидаемого сокращения рабочей силы в России в ближайшие годы.

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