Россия оказалась в середине списка европейских стран по доступности бензина

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина. Россия находится в середине списка, – следует из данных РИА Новости.

Эксперты оценивали доступность топлива на основе объёма бензина, который можно купить на среднемесячные зарплаты в разных странах Европы.

Наша страна заняла 17-ю строчку, между Испанией и Словенией. На среднемесячную зарплату россияне могут приобрести примерно 1059 литров бензина по цене 51 рубль за литр.

Рейтинг возглавили Люксембург (больше 2,5 тысяч литров), Ирландия (почти 2 тысячи литров) и Норвегия (чуть меньше 1,9 тысяч литров). В пятёрку лидеров также вошли Великобритания и Нидерланды (больше 1,8 тысяч литров).

Замыкают рейтинг Венгрия (455 литров), Румыния (552 литра), Латвия (575 литров), Белоруссия (582 литра) и Словакия (599 литров).

При составлении рейтинга были использованы данные статистики европейских стран о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало 2023 года.