Россия наносит массированный ракетный удар по Украине

ВС РФ наносят массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога? пишет телеграм-канал «Изнанка».
О взрывах сообщают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.
По предварительным данным, ведётся удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области.
Также, по словам очевидцев, есть прилёты в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. Там в аэропорту в том числе производят и ремонтируют БПЛА.
В Полтавской области удар пришёлся по энергетической инфраструктуре в Миргородском районе.
Аварийные отключения света начались в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.