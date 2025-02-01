Россия наносит массированный ракетный удар по Украине

ВС РФ наносят массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога? пишет телеграм-канал «Изнанка».

О взрывах сообщают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.

По предварительным данным, ведётся удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области.

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Также, по словам очевидцев, есть прилёты в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. Там в аэропорту в том числе производят и ремонтируют БПЛА.

В Полтавской области удар пришёлся по энергетической инфраструктуре в Миргородском районе.

Аварийные отключения света начались в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.