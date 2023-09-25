Россельхознадзор: зоопарк в парк-отеле «Фестиваль» работает без лицензии

В сентябре 2023 года Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в отношении индивидуального предпринимателя Сальниковой Н.И., выявлен факт осуществления деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях (деятельность зоопарка) без специального разрешения (лицензии). Об этом сообщает сайт ведомства.

Указанную деятельность ИП Сальникова Н.И. осуществляет на территории закрытого парка-отеля «Фестиваль» в п. Чулис, Клепиковского района, Рязанской области.

На момент проведения мероприятий в зоопарке находились: верблюд, страус, пятнистые олени, дикобраз, кролики, козы, гуси, утки и голуби.

При проведении анализа компонента ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» установлено, что ИП Сальникова Н.И. не осуществляет оформление ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных и птицы. По этой же причине невозможно оценить безопасность и объем поступающих кормов.

— Также, стоит отметить, что согласно полученной информации, ветеринарное обслуживание животных и птицы не осуществляется, в связи с чем, в августе 2021 года произошел падеж одного из верблюдов, труп которого не удалось найти, — говорится в сообщении Россельхознадора. — В связи с этим, уполномоченными лицами Управления Россельхознадзора сделан вывод, что животные и птица, содержащиеся на территории парка-отеля «Фестиваль», могут подвергаться жестокому обращению, которое может привести к гибели и/или иному причинению вреда здоровью, а также вызвать агрессию у животных, что является нарушением Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ.

ИП Сальниковой Н.И. объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Работа по контролю за содержанием и использованием животных в культурно-зрелищных целях на территории парка-отеля «Фестиваль» будет продолжена.