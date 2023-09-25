Россельхознадзор: зоопарк в парк-отеле «Фестиваль» работает без лицензии

В сентябре 2023 года Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в отношении индивидуального предпринимателя Сальниковой Н.И., выявлен факт осуществления деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях (деятельность зоопарка) без специального разрешения (лицензии). Об этом сообщает сайт ведомства.
Указанную деятельность ИП Сальникова Н.И. осуществляет на территории закрытого парка-отеля «Фестиваль» в п. Чулис, Клепиковского района, Рязанской области.
На момент проведения мероприятий в зоопарке находились: верблюд, страус, пятнистые олени, дикобраз, кролики, козы, гуси, утки и голуби.
При проведении анализа компонента ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» установлено, что ИП Сальникова Н.И. не осуществляет оформление ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных и птицы. По этой же причине невозможно оценить безопасность и объем поступающих кормов.
ИП Сальниковой Н.И. объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Работа по контролю за содержанием и использованием животных в культурно-зрелищных целях на территории парка-отеля «Фестиваль» будет продолжена.