Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную клубнику

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Сайт регионального управления Роспотребнадзора опубликовал памятку для рязанцев, как правильно выбрать клубнику.

Специалисты рекомендуют покупать сухие ягоды без признаков гниения, однородного насыщенного цвета. Листики, обрамляющие ягоду, должны быть свежими, без признаков увядания. Поверхность ягод – упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.

Немаловажен и запах – он должен быть насыщенным, ягодным.

Не покупайте влажные ягоды с пятнами на поверхности, без аромата. Мягкая клубника портится быстро, вероятно, в ней уже идёт процесс гниения.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

Портится клубника достаточно быстро, но её можно сохранить, заморозив в пакете или специальной ёмкости для заморозки.

Клубника – полезная ягода. Она содержит необходимые организму витамины, минеральные вещества. Пять ягод удовлетворяют суточную потребность в витамине С. Содержит фолиевую кислоту, йод. При этом ягода низкокалорийна, не способствует отложению жира.

Мыть клубнику нужно в день употребления. Если сразу ягоду есть не планируете, уберите её в холодильник немытой. Так она дольше сохранится. Зеленые листья чашечки и стебель удалять не нужно. Клубнику надо высыпать в дуршлаг, затем промыть под проточной водой. Когда вода стечёт, ягоды промокните бумажным полотенцем.