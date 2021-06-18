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Пятница, 18 июня, 2021
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Роспотребнадзор рассказал как правильно питаться летом

7info
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Рязанское управление Роспотребнадзора рассказало о правильном питании летом.

Медики знают: в жаркое время организму требуется меньше энергии, поэтому пища нужна менее калорийная. Эксперты советуют не есть жирного, мясо заменить рыбой, морепродуктами. Большую часть рациона должна составлять растительная пища,  богатая витаминами, микроэлементами.

Не надо много есть в жару, лучше больше пить. Предпочтение отдавайте фруктам, овощам. Полноценно кушайте утром, вечером, когда прохладно.

Идеальное средство от жажды — чистая вода, несладкий зеленый чай. Если температура превышает  20°С, рекомендуется выпивать 100–200 мл жидкости в час.

Этот совет не подходит людям  с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, с больными почками. Им противопоказано столько пить.

Продукты надо тщательно мыть, так как летом распространены различные инфекции.

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