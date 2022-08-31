Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК в воздухе Рязанской области

Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области представил результаты лабораторных исследований проб, взятых 30 августа. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по исследуемым показателям.

Пробы взяты при въезде в городе Касимов и в рабочем посёлке Тума. Исследование проводили на содержание азота диоксида, формальдегида, взвешенных веществ, сернистого ангидрида, сероводорода, оксида углерода и мелкодисперсных взвешенных частиц МР10 и МР2,5.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области усиленно контролирует состояние воздуха в регионе из-за лесных пожаров.