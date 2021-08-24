Роспотребнадзор дал рекомендации рязанцам по подготовке к школьному сезону

В преддверии нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Рязанской области дало рекомендации родителям при подготовке к школьному сезону по соблюдению рационального режима дня для учащихся, требований к организации рабочего места ученика в классе и дома, выбору школьной формы и ранцев, особенностям организации учебного процесса первоклассника.

Рекомендации по соблюдению рационального режима дня для учащихся

Для обеспечения максимально возможного сохранения здоровья и работоспособности обучающихся, посещающих общеобразовательную организацию, необходима рациональная организация режима дня. В нем должны предусматриваться: питание, прогулка, дневной сон для обучающихся 1-х классов и ослабленных обучающихся 2-3-х классов, самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. Кроме этого, для восстановления работоспособности после занятий и перед тем, как приступить к домашнему заданию, для школьника рекомендуется организовать отдых длительностью не менее 2 часов, при этом желательно основную часть этого времени провести на свежем воздухе.

Приступать к выполнению домашних заданий лучше с 15-16 часов дня. Также во время домашних занятий не стоит забывать о небольших перерывах и «физкультурных минутках». Школьникам во 2-м и 3-м классах необходимо тратить на выполнение домашнего задания не более 1,5 часов в день. Детям старшего возраста на подготовку уроков нужно выделять в 4-5 классах не более 2 часов, в 6-8 классах — 2,5 часов, в 9-11 классах – до 3,5 часов.

Рекомендации к организации рабочего места ученика в классе и дома

Требования к организации рабочего места ученика в классе установлены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.

В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями и другие. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие — ближе к доске, большие — дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду. Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты. Детей, часто болеющих ОРЗ, простудными заболеваниями следует рассаживать дальше от наружной стены.

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.

В учебных кабинетах должны быть обеспечены оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды, естественного и искусственного освещения. Учебные помещения обязательно проветриваются во время перемен, а рекреационные — во время уроков.

Рабочее место школьника дома рекомендуется располагать у окна для достаточного естественного освещения (для ребенка правши стол необходимо расположить слева от окна, для ребенка левши – справа). Даже при наличии хорошего верхнего освещения и естественного источника света (окна), на столе необходима настольная лампа. Чтобы тени не мешали, лампу для ребенка-правши нужно поставить на столе слева, для ребенка — левши – справа.

Если на рабочем столе школьника установлен компьютер, то монитор должен находиться прямо перед глазами (чтобы ребенку не приходилось поворачиваться к нему). Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 — 700 мм.

Книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз. Это позволяет ребёнку держать голову прямо (снимает нагрузку на шейный отдел) и предотвращает развитие близорукости.

Необходимо сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу, которая наименее утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе.

Стул задвигается под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ребенка и столом было расстояние равное ширине его ладони.

Нельзя опираться грудью о край стола, расстояние от глаз до книги или тетради должно равняться длине предплечья от локтя до конца пальцев. Руки лежат свободно, не прижимаясь к столу, на тетради лежит правая рука и пальцы левой. Обе ноги всей ступней опираются на пол.

Если ребенок пишет, то опирается о спинку стула поясницей, при чтении материала сидит более свободно, опирается о спинку стула не только крестцово-поясничной, но и подлопаточной частью спины.

Мебель должна соответствовать росту ребёнка.

Для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут занятий необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз.

Рекомендации к выбору школьной формы и ранца

В торговой сети родителям предлагается большой ассортимент школьной формы: рубашки, блузы, пиджаки, сарафаны и юбки, брюки для мальчиков и девочек.

При покупке школьной формы для ребёнка важно помнить, что в этой одежде он будет проводить 5–6, а то и больше часов. Поэтому в первую очередь школьная форма должна обеспечить сохранение детского здоровья.

В идеале одежда должна формировать комфортный для ребёнка микроклимат так называемого пододёжного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость.

При этом неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе заболевания кожи, такие, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, например грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда, в которой ребёнок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями, текстильным материалам.

Специалисты Роспотребнадзора при покупке школьной формы призывают обращать внимание на следующие важные моменты:

1) Внимательно изучите маркировку одежды — ярлычок с данными производителя и составом ткани.

2) Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка — лучше отказаться от такой одежды для ребёнка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.

3) Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Максимальный процент синтетических волокон в школьной форме — не более 55 %.

Форма с содержанием синтетических волокон более 55 % может быть дешевле, но на этом все её достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен и ребёнок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний.

Кроме этого, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребёнка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребёнка, вызывая раздражение и быструю утомляемость.

Поэтому для повседневного ношения синтетическая форма не подходит. Однако полностью отказываться от синтетики в составе ткани тоже не стоит, потому что синтетические волокна «держат» форму одежды, увеличивают срок службы и упрощают уход за ней.

4) От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

5) Гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребёнка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

Ребёнку должно быть удобно!

При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребёнку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда не должна излишне стеснять движения ребёнка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание.

Кроме этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого ребёнка, ведь форма должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику.

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребёнок. В любом случае, школьная форма должна быть сдержанной, не стоит выбирать слишком яркие цвета. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, тёмно-синим тонам.

Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две – три однотонные рубашки, для девочек — запасная юбка или платье, две – три однотонные блузки.

Родителям следует помнить, что рюкзак с учебниками в 1-2 классе должен весить не более 2,2 кг. Для уменьшения нагрузки на ученика введены нормативы на вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей школьника в различных классах, который не должен превышать 1,5 кг для учащихся 1-2 классов. Вес ранца без учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не более 700 г.

Для школьников 3 и 4-го класса вес портфеля вместе с учебниками и тетрадями не должен превышать 2 кг, для тех, кто учится в 5 или 6-м — 2,5 кг, 7-8-м — 3,5 кг, а для старшеклассников (9-11 классы) максимальный вес учебников может быть не более 4 кг.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что вес ранца без учебников для учащихся средних и старших классов должен быть не более 1000 г. При этом он должен иметь широкие лямки (4 — 4,5 см) и достаточно устойчивую форму, которая обеспечивает плотное прилегание рюкзака к спине ребенка и равномерное распределение веса. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Особенности организации учебного процесса первоклассника

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май — по 4 урока в день по 40 минут каждый).

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).

Особое внимание уделяется занятиям за компьютерами. Такие занятия не должны превышать 20 минут в 1-2-х классах.

На что следует обращать внимание при заключении договора с частным детским садом

Родителям, которые в качестве дошкольного образовательного учреждения выбирают частный детский сад, чтобы обезопасить себя и своего ребенка от неприятных сюрпризов, следует обратить внимание на важные моменты при оформлении отношений с детским садом.

Договор между родителями и детским садом заключается в соответствии с основными принципами законодательства Российской Федерации, положений закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Правил оказания платных образовательных услуг».

Необходимо тщательно прочитать договор, подписав его вы соглашаетесь со всеми указанными в документе условиями.

Два самых важных для родителей пункта — это безопасность и здоровье ребенка. Именно они и должны быть отражены в первых строчках договора, как позиции, которые организация обязана обеспечить своему воспитаннику. Уточните порядок оказания медицинского обслуживания воспитанников, есть ли в штате свой врач или договор с клиникой на врачебное сопровождение.

Следует поинтересоваться о наличии следующих документов: лицензия на образовательную деятельность, устав образовательного учреждения, учебная программа, распорядок дня и расписание занятий, примерное меню рациона питания детей, утвержденное учреждением, локальные нормативные акты.

По закону при отсутствии лицензии на образовательную деятельность, организация обеспечивает своему воспитаннику только базовую услугу — присмотр и уход. В этом случае в договоре и уставе у организации должен быть перечень услуг, которые входят в понятие «присмотр и уход».

При изучении примерного меню обратите внимание на время приема пищи, интервалы между приемами и кратность приема пищи во время пребывания ребенка в учреждении. Посмотрите, какие блюда конкретно дают малышам. Если в садике нет своей кухни, обязательно поинтересуйтесь откуда детям доставляется пища. Данная информация должна быть отражена в договоре.

Для тех, чьи дети страдают пищевыми аллергиями, еще одним обязательным пунктом в договоре станет список продуктов, которые должны быть исключены из питания ребенка.

В договоре обязательно должна быть указана полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, а также регламентирован алгоритм действий сторон в спорных случаях, например при пропуске занятий, отпусках родителей и др.

При выборе садика не забудьте найти в интернете его официальный сайт, на котором в обязательном порядке должна размещаться вся информация об организации и документация, регламентирующая образовательный процесс.