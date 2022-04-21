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Четверг, 21 апреля, 2022

Рослякова призвала рязанцев проголосовать за места для благоустройства

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Рослякова призвала рязанцев проголосовать за места для благоустройства

7info

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области напомнила о стартовавшем 15 апреля голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году.

— В прошлом году конкуренция была высокой, на счету был, буквально, каждый голос, — написала чиновница.

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Проголосовать можно здесь.

— Я свой выбор уже сделала, — сообщила Рослякова.

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