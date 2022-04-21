Рослякова призвала рязанцев проголосовать за места для благоустройства

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области напомнила о стартовавшем 15 апреля голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году.
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Проголосовать можно здесь.
Первый заместитель председателя правительства Рязанской области напомнила о стартовавшем 15 апреля голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году.
Проголосовать можно здесь.
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