Рослякова призвала рязанцев проголосовать за места для благоустройства

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области напомнила о стартовавшем 15 апреля голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году.

— В прошлом году конкуренция была высокой, на счету был, буквально, каждый голос, — написала чиновница.

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Проголосовать можно здесь.