Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

Роскомнадзор: В 2022 году в Рунете произошло около 150 крупных утечек персональных данных

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Роскомнадзор подвёл итоги работы за прошлый год. В Рунете зафиксировано примерно 150 крупных утечек персональных данных. Проверки в большинстве случаев подтвердили факты утечек. Об этом пишет «Российская газета».

По данным надзорного ведомства, в 2022 было проведено 78 внеплановых проверок. Факты незаконного распространения личной информации подтвердились в 87% случаев. В суд направлено 66 протоколов об административных правонарушениях. Суды назначили штрафы на общую сумму около миллиона рублей и вынесли 9 предупреждений. Ещё 30 административных протоколов находятся на рассмотрении.

В 2023 году Роскомнадзор начал уже свыше 25 проверок по признакам утечек, происшедших в четвёртом квартале 2022 года. Ситуация должна стабилизироваться после принятия поправок, стимулирующих компании инвестировать в защиту данных.

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