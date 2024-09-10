Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

Роскомнадзор планирует развивать технологии и системы противодействия распространению запрещенной информации. Об этом пишут «Известия».

Такое заявление сделали сотрудники ведомства в ответ на информацию о том, что американские чиновники просили крупнейшие американские интернет-компании расширить пропускную способность подконтрольных правительству США и работающих в РФ VPN-сервисов. Роскомнадзор напомнил, что по российским законам работа программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена. Подобные сервисы, по словам сотрудников ведомства, открывают доступ к фейкам, мошеннической информации, продаже наркотиков, детской порнографии, экстремистским и иным материалам. Под запретом и распространение информации, которая рекламирует или популяризирует подобные сервисы.

Роскомнадзор сообщил, что американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации.