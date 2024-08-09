Роскачество сообщило результаты исследования школьной формы

Роскачество в преддверии начала учебного года завершило исследование школьной формы, представленной на российском рынке, которое включило 26 торговых марок брюк для мальчиков младшего школьного возраста (размерная сетка 122-146).

9 торговых марок (ТМ) брюк произведены в России, 7 – в Китае, 6 – в Узбекистане и по одной – в Армении, Турции, Вьетнаме и Бангладеш.

Роскачество с 2016 года проводит регулярные исследования школьной формы. Итоги исследования 2024 года показали, что 39% исследованных брюк (10 ТМ) соответствуют всем обязательным требованиям законодательства.

15% всех исследованных товаров (4 ТМ) соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества, на основании которого разработан проект ГОСТа на школьную форму. Такая продукция уже сейчас гарантирует высокое качество и может претендовать на получение российского Знака качества, а в скором времени сможет похвастаться соответствием национальному стандарту.

Количество претендентов на присвоение Знака качества с 9% в исследовании 2018 года выросло до 15,4% в 2024 году.

Разрабатываемый ГОСТ на школьную форму как гарантия качества

В настоящее время завершается перевод предварительного национального стандарта (ПНСТ) 450-2020 в ГОСТ Р. Он распространяется на такие изделия как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды, а также на современные вещи молодежного гардероба — свитшоты, бомберы и другие.

В стандарте установлены релевантные параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани, чтобы обеспечить возможность носить соответствующие изделия с учетом сложившейся молодежной субкультуры (например, рубашки и водолазки без дополнительного нижнего белья). Это уберегает от «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани могут стать небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, соприкасающейся с кожей ребенка.

«Нам необходим ГОСТ на школьную форму. Дело в том, что не в каждом платье или пиджаке ребенок может ходить по 10 часов в день с понедельника по пятницу. И ткань, и модель тут должна быть особыми. Полезными, а не вредными для здоровья ребенка. Родители должны быть уверены, что совершают правильную покупку. На этикетке одежды для школы должно быть упоминание, что сделана она по ГОСТу. Такая форма в наших магазинах уже продается, так давайте дадим родителям сделать правильный выбор», — отмечает Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, врач-педиатр, учредитель общероссийского движения «Совет матерей», международный эксперт по детским товарам Татьяна Буцкая.

Результаты исследования

Программа испытаний включала все показатели ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», предварительного национального стандарта 450-2020 (Школьная форма. Общие технические условия), а также дополнительные показатели опережающего стандарта Роскачества, влияющие на комфорт формы в носке, качество, безопасность и ее долговечность. Соответствие всем этим требованиям позволяет продукции претендовать на получение российского Знака качества. В частности, эксперты проверяли воздухопроницаемость и гигроскопичность ткани подкладки и ткани верха, изучали качество деталей и узлов одежды, разрывную нагрузку материалов, их стойкость к сминанию, способность образовывать катышки (пилли) и изменять свои размеры после стирки.

По результатам исследований школьная форма торговых марок «Перемена», Olmi, Sky Lake и Van Cliff Junior признана высококачественной и претендует на присвоение государственного Знака качества.

Фальсификации состава стало меньше. Первое, на что обращают внимание родители при выборе школьной формы и другой одежды, — состав тканей на бирке. В 2018 году нарушение было выявлено в более половине случаев (52%), в 2024 году – в 30%:

В брюках Futurino заявлено, что подкладка состоит из 50% полиэстера и 50% вискозы, но фактически оказалось, что это на 100% полиэстер.

В брюках Katasonov на маркировке заявлен эластан, в действительности его не оказалось вовсе. Вискозы же оказалось меньше заявленного.

В брюках Formaschool заявлено 98% хлопка и 2% лайкры. По факту полиэстер (39%) и вискоза (61%).

В брюках ТМ «Старт» заявлено, что подкладка состоит на 70% из вискозы, но в действительности ее там 60%.

В брюках Play today заявлено вискозы 40% и полиэстера 60%, но в действительности материал верха состоит из полиэстера на 81,8%, а подкладка – на все 100%.

В брюках «Класс и К» заявлено 55% полиэстера, 45% вискозы. В действительности — основная ткань состоит из полиэстера (100%), а подкладка, которая занимает не более 30% изделия, из полиэстера (58,1%) и вискозы (41,9%).

В брюках еще двух торговых марок — Sela и Maag (бывшая ZARA) — фактический состав оказался лучше заявленного на маркировке.

К некоторым брюкам возникли вопросы по части безопасности.

Брюки торговых марок Katasonov, Choupette, Play today и Modis не соответствуют требованиям технического регламента по сумме общих фенолов.

По требованиям технического регламента по индексу токсичности в водной среде выявлены отклонения от опережающего стандарта Роскачества у брюк 4 торговых марок. Это не нарушение, но претендовать на присвоение Знака качества они не могут.

Способность школьной формы «дышать» и отводить влагу важна для комфортной носки, чтобы ребенок не чувствовал себя как в «скафандре».

Требованиям технического регламента по воздухопроницаемости материала соответствовали 85% (22 ТМ). По гигроскопичности подкладки — 92% (24 ТМ).

Еще один параметр, влияющий на качество школьной формы, — устойчивость окраски тканей к стирке, поту, трению, а также к дождю, глажению и органическим растворителям. Брюки контактируют с рубашкой, носками, бельем, соответственно, они могут окрасить эти вещи. Кроме того, некоторые красители могут вызывать у детей аллергические реакции, ведь брюки имеют контакт с кожей.

Исследование 2024 года показало улучшение ситуации по этому параметру в сравнении с 2018 годом. От проблем с устойчивостью окраски верха производители избавились полностью. Также, не было проблем с устойчивостью к дождю и сухому трению. Форма стала более устойчивой к поту: в 2018 году нарушения были почти в 13% случаев, а в 2024 году только в 1,5% от исследованных товаров.

Эксперты также проверяли изменение размера брюк после стирки. Опережающий стандарт Роскачества (как и проект ГОСТа) установил допустимые нормы изменения размеров: ткань верха по длине может сесть не более чем на 2%, ткань верха по ширине может сесть не более чем на 2%, а растянуться — не более чем на 1,5%. Подкладка может сесть по длине не более чем на 5%, а по ширине растянуться или сесть не более чем на 2%.

Почти все брюки прошли проверку стиркой (при условии стирки по тем режимам, которые рекомендованы на этикетке товара). Только брюки Modis, NinoMio и «Смена» дали некоторую усадку.

Носка формы предполагает ерзание по стулу, активности между уроками, падения, скольжение (например, зимой при катании с горки). Испытания затронули и эти параметры. Успешно прошли проверку по показателю «Стойкость к истиранию материала верха» 24 ТМ кроме «Старт» и Maag. По показателю «Стойкость к истиранию подкладки» — 20 ТМ кроме Katasonov, «Старт», Sela, Choupette, Maag, Sky Lake.

Определялась и разрывная нагрузка брюк. По показателю «Разрывная нагрузка по ширине» (по материалу верха) не прошли проверку только 2 торговые марки — Formaschool и Smena, по показателю «Разрывная нагрузка по длине» (материал верха) — 3 торговые марки («Апрель», NinoMio и Smena).

Некоторые ткани склонны к образованию катышков. Чрезмерное их образование оказалось на ткани 9 из 26 исследованных брюк (Futurino, Gloria Jeans, Katasonov, Bonito Kids, Shery Sheff, Orby School, Formaschool, Sela, Play today).

Реакция контрольно-надзорных органов и производителей

Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Санкт-Петербургу сообщили, что ООО «БОНИ ТРЕЙД» (продавец брюк ТМ «Bonito Kids», где была, в частности, выявлена проблема с гигроскопичностью подкладки) и ООО «Концепт Груп» (импортер и продавец брюк ТМ «Acoola», где была обнаружена проблема с воздухопроницаемостью) вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило, что АО «Корпорация «Глория Джинс» (импортер продукции Gloria Jeans с проблемами по воздухопроницаемости материала верха) выданы предписание о приостановке реализации продукции и предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.

Управлением Роспотребнадзора по Московской области в адрес ИП Правашинского В.В. (изготовитель продукции ТМ «Класс и К» с несоответствием по воздухопроницаемости подкладки) объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и обеспечении контроля за соответствием выпускаемой в оборот продукции. Кроме того, указанному изготовителю выдано предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.

Производитель ТМ «Acoola» ООО «КОНЦЕПТ ГРУП» не согласились с результатами, в ответ на информацию сообщили что продукция относится к изделию осенне-зимнего ассортимента, не подлежащего проверке на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (далее – ТР ТС 007/2011) по показателю воздухопроницаемость. При этом в представленном сертификате указание на отнесение изделия к осенне-зимнему ассортименту отсутствует. Направлен аргументированный ответ о не подтверждении представленных в ответе доводов.

Импортер ТМ «Choupette» назначил процедуру дополнительной экспертизы и в качестве корректирующей меры принял решение изъять оставшиеся партии из продаж и прекратить реализацию товара на рынке.

Производитель ТМ «Maag» АО «Новая мода» инициировал уточняющие мероприятий в части состава изделия, сообщили о корректировке состава на маркировке изделий. Выразили несогласие по показателю «устойчивость окраски к воздействиям пота и стирки». Направлен ответ с аргументами.

Производитель ТМ «Sela» сообщил, что относят исследованный товар к изделию третьего слоя, в связи с чем показатель гигроскопичности определяется только у подкладки. Однако сообщили о проведении в кратчайшие сроки внутреннего расследования, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей реализации/прекращении реализации продукции.

Производитель ТМ «Смена» сообщил о несогласии с результатами. Несмотря на это приостановили продажи данного артикула на маркетплейсе и убрали из магазинов. Оставшиеся изделия изъяли из оборота сразу же при получении информации от Роскачества.

Производитель ТМ «Formaschool» сообщил о прекращении реализации исследованной партии и выведении данного товара со всех маркетплейсов. Планируют улучшить качество продукции, внедрить новые технологии, улучшить процессы контроля качества.