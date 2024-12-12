Роскачество не проверяло запрещенную в Белоруссии алтайскую гречку

Роскачество пока не проводило исследования гречки, произведённой компанией «Вега-инжиниринг», пишет «Газета.Ru».

«На данный момент Роскачество не исследовало гречневую крупу данного производителя», — заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, как оценивается качество гречки компании «Вега-инжиниринг».

В Роскачестве уточнили, что не планируют проводить дополнительные проверки крупы этой компании, а также других производителей из Алтайского края.

«Мы можем изучить эту торговую марку только в рамках полноценного исследования. Отдельно проверять не планируем», — добавили в ведомстве.

С 11 декабря в Беларуси действует запрет на гречку алтайского производителя ООО «Вега-инжиниринг». В белорусском Госстандарте причиной запрета назвали несоответствие времени варки крупы: гречка компании варится 29 минут, тогда как норма составляет 25 минут.

В управлении по пищевой промышленности Алтайского края сообщили, что производитель сейчас старается выяснить причины запрета у белорусских партнёров. В «Вега-инжиниринг» отметили, что партия гречки, на которую наложили запрет, была проверена перед отправкой на экспорт.