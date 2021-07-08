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Четверг, 8 июля, 2021
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Росгвардия задержала девушку, чтобы выдать ее замуж

Никита Брыкин
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Старший полицейский вневедомственной охраны Росгвардии, прапорщик полиции Никита Кирилин сделал предложение своей девушке необычным способом, пишет портал «Ульяновск онлайн».

По словам мужчины, он хотел удивить свою избранницу и попросил помощи у товарищей по службе.

Сообщается, что девушка гуляла в парке и наткнулась на двух сотрудников Росгвардии. Они попросили ее пройти к патрульному авто, чтобы установить личность прохожей

Там девушку поджидал Никита Кирилин, который сделал возлюбленной предложение руки и сердца с букетом цветов. Девушка ответила согласием.

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